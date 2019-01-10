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Лукашенко пообещал новые переговоры с Путиным по компенсациям 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Переговоры по вопросу компенсации Белоруссии потерь из-за налогового маневра в России будут продолжены, заявил глава республики Александр Лукашенко на совещании по социально-экономическому развитию страны в 2019 году.
«Никакого отторжения по вопросу компенсации не было. Не было, что Россия говорит: «Нет, мы не будем компенсировать ваше ухудшение ситуации, ваши потери», — приводит его слова ТАСС.
«Более того, президент России предложил и в новом году продолжить переговоры по этому вопросу и выработать приемлемое решение — и один на один, и в составах рабочих групп», — добавил он.
Лукашенко также высказался по вопросу возможного объединения России и Белоруссии в единое государство.
В России в 2019-2024 годах будет реализован так называемый налоговый маневр в нефтяной сфере, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Минск оценивал свои потери в 11 млрд долларов за шесть лет.
После встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в декабре Белоруссия и Россия договорились о создании рабочей группы по интеграции. Переговорам предшествовали резкие высказывания Лукашенко о ситуации с договоренностью по газу, а также о том, что Россию больше нельзя называть братским государством.
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Политика , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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