Лукашенко пообещал новые переговоры с Путиным по компенсациям

Переговоры по вопросу компенсации Белоруссии потерь из-за налогового маневра в России будут продолжены, заявил глава республики Александр Лукашенко на совещании по социально-экономическому развитию страны в 2019 году.

«Никакого отторжения по вопросу компенсации не было. Не было, что Россия говорит: «Нет, мы не будем компенсировать ваше ухудшение ситуации, ваши потери», — приводит его слова ТАСС.

«Более того, президент России предложил и в новом году продолжить переговоры по этому вопросу и выработать приемлемое решение — и один на один, и в составах рабочих групп», — добавил он.

Лукашенко также высказался по вопросу возможного объединения России и Белоруссии в единое государство.

В России в 2019-2024 годах будет реализован так называемый налоговый маневр в нефтяной сфере, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Минск оценивал свои потери в 11 млрд долларов за шесть лет.