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Песков рассказал о саммитах по Сирии 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Даты встречи президентов России и Турции, а также трехсторонних переговоров по Сирии еще не определены.
Говоря про саммит России, Турции и Ирана для обсуждения ситуации в Сирии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал ТАСС: "Речь о проведении такого саммита ведется уже давно. Пока дата не определена".
Напомним, что сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что трехсторонний саммит планируется в ближайшие недели.
В планах также переговоры президентов России и Турции. Недавно Песков пояснял, что Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Россию в ближайшей перспективе, но конкретная дата пока не определена.
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Политика , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Мевлют Чавушоглу , МИД Турции , ИТАР-ТАСС , Иран , Сирия , Турция
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