Визит лидера ХАМАС в Россию перенесён 

Визит лидера ХАМАС Исмаила Хании в Москву, который должен был состояться 15 января, отменён. Об этом рассказали в посольстве Палестины в России.
«Согласно информации от министерства иностранных дел России, визита, запланированного на 15 января, не будет. Он состоится позже, но когда — мы не знаем, это будет согласовываться. Посмотрим, когда он сможет состояться», — сказал РИА Новости палестинский посол Абдельхафиз Нофаль.
Ранее МИД России подтвердил приезд в Москву лидера ХАМАС 15 января.
Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Москва выражает серьёзную обеспокоенность обострением палестино-израильского конфликта.