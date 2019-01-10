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Лукашенко открестился от объединения с Россией 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «глупостью» разговоры о планах России присоединить его страну. Об этом сообщает БЕЛТА.
По словам Лукашенко, он и президент РФ Владимир Путин «однозначно определили», что в сегодняшней повестке вопроса об объединении двух стран нет.
Белорусский лидер подчеркнул, что у России «нет возможности» для такого объединения. Кроме того, Москва учитывает последствия, которыми грозит такой шаг, заявил он.
«Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит», — заявил Лукашенко.
Он добавил, что союз двух государств может развиваться только на равноправной основе, с оглядкой на мнение жителей стран.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об интеграционных проектах для Союзного государства России и Белоруссии. По его словам, «продвинутый вариант» сотрудничества стран основан на повышении уровня интеграции «с одновременным повышением взаимозависимости экономик».
Премьер сказал, что Россия готова к созданию единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда и счётной палаты.
Лукашенко после этого заявил, что Москва хочет инкорпорировать его страну в состав России под видом глубокой интеграции. Он заявил, что Белоруссию «не мытьем, так катаньем» пытаются включить в состав другой страны, но для Минска «суверенитет — это святое».
В Кремле заверили, что подозрения о попытках России присоединить Белоруссию безосновательны. По мнению российских властей, Москва и Минск движутся не в одну сторону, а «навстречу друг другу».
Комментарии9
Политика , Дмитрий Медведев , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Счетная палата , Федеральная таможенная служба
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