Лукашенко открестился от объединения с Россией

По словам Лукашенко, он и президент РФ Владимир Путин «однозначно определили», что в сегодняшней повестке вопроса об объединении двух стран нет.

Белорусский лидер подчеркнул, что у России «нет возможности» для такого объединения. Кроме того, Москва учитывает последствия, которыми грозит такой шаг, заявил он.

«Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что союз двух государств может развиваться только на равноправной основе, с оглядкой на мнение жителей стран.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об интеграционных проектах для Союзного государства России и Белоруссии. По его словам, «продвинутый вариант» сотрудничества стран основан на повышении уровня интеграции «с одновременным повышением взаимозависимости экономик».

Лукашенко после этого заявил, что Москва хочет инкорпорировать его страну в состав России под видом глубокой интеграции. Он заявил, что Белоруссию «не мытьем, так катаньем» пытаются включить в состав другой страны, но для Минска «суверенитет — это святое».

В Кремле заверили, что подозрения о попытках России присоединить Белоруссию безосновательны. По мнению российских властей, Москва и Минск движутся не в одну сторону, а «навстречу друг другу».