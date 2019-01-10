В ГД заявили, что только инопланетяне помогут Киеву пройти в Азовское море

Высказанная на Украине идея о прорыве в Азовское море с использованием "фиксации из космоса" больше похожа на анекдот, чем на реальные планы, вероятно, Киеву помогут союзники-инопланетяне, предположил депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко

"Подобные затеи ничего, кроме искренней улыбки, вызвать не могут, поскольку больше похожи на анекдот, чем на реальные планы по захвату Азовского моря — теперь, очевидно, с помощью новых союзников-инопланетян. Только они, пожалуй, смогут незаметно из космоса "фиксировать проход" украинских кораблей, направляя видеоотчеты Порошенко (Петр Порошенко, президент Украины — ред.)", — сказал РИА Новости Козенко.

По его словам, Россия не допустит провокаций и будет пресекать любые попытки нарушения госграницы на суше и на море.

В конце ноября прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям пограничников, после чего их задержали, а украинских моряков арестовали. Позже стало известно, что среди украинского экипажа находились два сотрудника СБУ , которые руководили спецоперацией. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал инцидент, связав его с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.

Впоследствии в Киеве не раз заявляли, что Украина намерена осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив в сопровождении международных наблюдателей.