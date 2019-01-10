Высказанная на Украине идея о прорыве в Азовское море с использованием "фиксации из космоса" больше похожа на анекдот, чем на реальные планы, вероятно, Киеву помогут союзники-инопланетяне, предположил депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Киев планирует новый проход кораблей через Керченский пролив. В МИД РФ расценили это заявление как признание в очередной провокации, направленной на усугубление ситуации. Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что "фиксация из космоса" с помощью западных союзников может помочь Киеву пройти в Азовское море. По его мнению, при таком подходе Россия окажется "в достаточно сложной ситуации", в то время как для Украины это "беспроигрышный вариант".
"Подобные затеи ничего, кроме искренней улыбки, вызвать не могут, поскольку больше похожи на анекдот, чем на реальные планы по захвату Азовского моря — теперь, очевидно, с помощью новых союзников-инопланетян. Только они, пожалуй, смогут незаметно из космоса "фиксировать проход" украинских кораблей, направляя видеоотчеты Порошенко (Петр Порошенко, президент Украины — ред.)", — сказал РИА Новости Козенко.
По его словам, Россия не допустит провокаций и будет пресекать любые попытки нарушения госграницы на суше и на море.
В конце ноября прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям пограничников, после чего их задержали, а украинских моряков арестовали. Позже стало известно, что среди украинского экипажа находились два сотрудника СБУ, которые руководили спецоперацией. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал инцидент, связав его с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.
Впоследствии в Киеве не раз заявляли, что Украина намерена осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив в сопровождении международных наблюдателей.