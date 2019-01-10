Найден способ защитить Курилы от Японии

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В Госдуме нашли способ защитить Курилы от Японии 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
В Госдуму внесен законопроект, де-факто налагающий вето на подготовку правовых актов по передаче Курильских островов другим странам. Документ опубликован в базе данных нижней палаты в четверг, 10 января.
Проект закона «О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии» подготовлен членом фракции ЛДПР Сергеем Ивановым. В документе говорится, что любые правовые акты об отторжении территории Курильских островов не могут иметь юридической силы.
Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации, в составе Сахалинской области, сказано в законопроекте.
Япония определилась с позицией по Курилам
Законодательная инициатива стала ответом на принятие японским парламентом поправок, закрепляющих принадлежность Курильских островов Японии, говорится в пояснительной записке.
В ноябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков исключил автоматическую передачу Курил.
Власти Японии считают Южные Курилы «северными территориями» и не признают над ними российского суверенитета. Москва не признает наличия оснований для территориального спора.
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Комментарии207
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Сергей Иванов , Госдума , ЛДПР , Япония
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