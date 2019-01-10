В Госдуму внесли проект о территориальных претензиях со стороны Японии

"Настоящий федеральный закон устанавливает принципы рассмотрения территориальных претензий к Российской Федерации со стороны Японии", — говорится в проекте закона.

Законопроект устанавливает, что Курильские острова представляют собой цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, состоящие из Большой и Малой Курильской гряды, которые входят "в состав Российской Федерации, являются неотъемлемой частью Российской Федерации, в составе Сахалинской области".

"Курильские острова принадлежат Российской Федерации по итогам Второй мировой войны, на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, Мирного договора с Японией, подписанного в городе Сан-Франциско 8 сентября 1951 года", — говорится в документе.

Кроме того, согласно проекту закона, правовые акты, содержащие положения об отторжении этих территорий.

"Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению", — говорится в документе.