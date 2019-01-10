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В Госдуму внесли проект о территориальных претензиях со стороны Японии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект "О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии", устанавливающий территориальную принадлежность Курил к Сахалинской области РФ и запрещающий применять правовые акты, содержащие положения об отторжении этих территорий.
"Настоящий федеральный закон устанавливает принципы рассмотрения территориальных претензий к Российской Федерации со стороны Японии", — говорится в проекте закона.
Законопроект устанавливает, что Курильские острова представляют собой цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, состоящие из Большой и Малой Курильской гряды, которые входят "в состав Российской Федерации, являются неотъемлемой частью Российской Федерации, в составе Сахалинской области".
"Курильские острова принадлежат Российской Федерации по итогам Второй мировой войны, на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, Мирного договора с Японией, подписанного в городе Сан-Франциско 8 сентября 1951 года", — говорится в документе.
Кроме того, согласно проекту закона, правовые акты, содержащие положения об отторжении этих территорий.
"Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению", — говорится в документе.
Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу "Асахи" заявил, что Япония претендует на южные Курилы, но ее позиция по территориальному вопросу с РФ не предполагает выселения россиян, проживающих там. Также сообщалось, что японское правительство вырабатывает план, в соответствии с которым может предложить России отказаться от взаимных претензий на компенсации, связанных с четырьмя островами Курильской гряды, на которые претендует Токио и называет их своими "северными территориями".
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Комментарии5
Политика , Синдзо Абэ , Сергей Иванов , Госдума , ЛДПР , Сахалинская Область , Япония
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