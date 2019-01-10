Володин поддержал идею создания депутатского клуба

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможной проработку вопроса о создании парламентского клуба, где депутаты могли бы общаться в неформальной обстановке.

"Давайте мы проработаем это и создадим такой клуб, тем более если желания и намерения такие существовали ранее", — сказал он в четверг на пленарном заседании, комментируя предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Жириновский ранее, выступая от фракции, заявил, что Госдуме "не хватает депутатского клуба".

"Ведь мы 30 лет друг друга видим только в затылок. И только в Думе нет клуба, чтобы познакомиться ближе, хотя во всех парламентах мира подобные клубы действуют", — отметил Жириновский.

"Если возражений нет и есть запрос на создание клуба депутатов, в рамках которого можно было бы не только общаться, но и обсуждать вопросы текущей повестки, знакомиться с новыми подходами в решении вопросов, приглашать интересных людей, давайте изучим, обсудим с фракциями, а потом вынесем на общее обсуждение и возможное принятие решений", — поддержал Володин Жириновского.

Спикер добавил, что "есть депутаты, которые постоянно работают в Москве, не уезжая в регионы, и занимаются экспертной работой".