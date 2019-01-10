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Володин поддержал идею создания депутатского клуба 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможной проработку вопроса о создании парламентского клуба, где депутаты могли бы общаться в неформальной обстановке.
"Давайте мы проработаем это и создадим такой клуб, тем более если желания и намерения такие существовали ранее", — сказал он в четверг на пленарном заседании, комментируя предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Жириновский ранее, выступая от фракции, заявил, что Госдуме "не хватает депутатского клуба".
"Ведь мы 30 лет друг друга видим только в затылок. И только в Думе нет клуба, чтобы познакомиться ближе, хотя во всех парламентах мира подобные клубы действуют", — отметил Жириновский.
"Если возражений нет и есть запрос на создание клуба депутатов, в рамках которого можно было бы не только общаться, но и обсуждать вопросы текущей повестки, знакомиться с новыми подходами в решении вопросов, приглашать интересных людей, давайте изучим, обсудим с фракциями, а потом вынесем на общее обсуждение и возможное принятие решений", — поддержал Володин Жириновского.
Спикер добавил, что "есть депутаты, которые постоянно работают в Москве, не уезжая в регионы, и занимаются экспертной работой".
"Безусловно, такая возможность может быть в помощь. Нам только важно, чтобы это были не посиделки в ресторанах, а чтобы это было содержательное общение", — признал председатель Госдумы.
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Комментарии2
Политика , Владимир Жириновский , Вячеслав Володин , Госдума , ЛДПР
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