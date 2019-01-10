В Крыму ответили на заявление украинского генерала о проходе в Азовское море

«Сейчас представители украинской армии пытаются каким-то образом воплотить в жизнь поручение министра обороны Украины о том, что их корабли всё равно будут проходить через акваторию Керченского пролива. Но сделать это у них получится и правда только благодаря особой связи с космосом, которая, наверно, есть у представителей украинской армии», — сказал он.

По словам депутата, Украина не найдёт никакой иностранной поддержки в вопросах прохода через Керченский пролив.

«У других государств нет никакой позиции относительно помощи Киеву. Это бредовые выдумки представителей украинской армии. После инцидента в Керченском проливе моральных дух военных очень низок. Тем более, сложно представить, какие корабли Украина будет отправлять, ведь никакого флота у них уже давно не существует нигде, кроме головы президента Порошенко», — считает Ганжара.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины рассказал, что «фиксация из космоса» западными союзниками может помочь украинским кораблям пройти через Керченский пролив в Азовское море.