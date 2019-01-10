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Рогозин пригласил главу NASA в Россию 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Дмитрий Рогозин готов принять в Москве главу NASA после отмены своей поездки в США. Об этом глава госкорпорации «Роскосмос» заявил в интервью РБК.
Рогозин считает, что отмена его визита в США — самая настоящая политика. Он назвал формулу «космос без политики» прекраснодушной и выразил уверенность, что она абсолютно не работает.
«А вообще всю эту неприглядную историю надо рассматривать как эпизод противостояния между Трампом и конгрессом, а пострадавшей стороной здесь является само NASA. Я готов принять главу агентства Джима Брайдестайна в России, нам теперь придется обсудить, как будем жить дальше», — поделился своими мыслями Рогозин.
Он также отметил, что собирается пригласить в Россию потенциальных коммерческих заказчиков из США, презентовать им все планы и предложить интересные условия работы.
Рогозин должен был в феврале лететь в США, но руководитель NASA Брайдестайн отменил эту поездку, сославшись на недовольство некоторых американских политиков этим визитом.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA , Москва , США
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