Рогозин пригласил главу NASA в Россию

Рогозин считает, что отмена его визита в США — самая настоящая политика. Он назвал формулу «космос без политики» прекраснодушной и выразил уверенность, что она абсолютно не работает.

«А вообще всю эту неприглядную историю надо рассматривать как эпизод противостояния между Трампом и конгрессом, а пострадавшей стороной здесь является само NASA. Я готов принять главу агентства Джима Брайдестайна в России, нам теперь придется обсудить, как будем жить дальше», — поделился своими мыслями Рогозин.

Он также отметил, что собирается пригласить в Россию потенциальных коммерческих заказчиков из США, презентовать им все планы и предложить интересные условия работы.

Рогозин должен был в феврале лететь в США, но руководитель NASA Брайдестайн отменил эту поездку, сославшись на недовольство некоторых американских политиков этим визитом.