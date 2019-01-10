Правительство предлагает уйти от бумажных лицензий

Электронное лицензирование отдельных видов деятельности значительно упростит деятельность российских предприятий и облегчит доступ заинтересованных структур к нужной информации, которая не подпадает под закон о государственной или служебной тайне.

Внесённый в Госдуму законопроект, по мнению авторов, помимо упрощения процедуры лицензирования и получения информации об этом для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, позволяет сократить документооборот.

Ранее первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв , комментируя « Парламентской газете » правительственную инициативу, сказал, что кабмин этим законопроектом продолжает политику, направленную на сокращение бумажного документооборота и повышение прозрачности и доступности информации для потребителя.

«Такой подход всецело поддерживает бизнес-сообщество, — уточнил депутат. — Не секрет, что потребители или бизнес-структуры сталкиваются с тем, что в любом случае вынуждены сверяться с реестрами, получая бумажные копии тех или иных лицензий и правоустанавливающих документов».

В пояснительной записке к документу отмечается, что проект федерального закона предусматривает внедрение «реестровой модели» в сфере лицензирования, что предполагает отказ от предоставления лицензий в бумажном виде.

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям планирует рассмотреть предлагаемые нововведения 10 января.

Законопроект также предлагает исключить взимание госпошлины за получение электронного документа в виде выписки из открытого и общедоступного реестра лицензий, где все заинтересованные лица могут найти нужную информацию.