Электронное лицензирование отдельных видов деятельности значительно упростит деятельность российских предприятий и облегчит доступ заинтересованных структур к нужной информации, которая не подпадает под закон о государственной или служебной тайне.
Внесённый в Госдуму законопроект, по мнению авторов, помимо упрощения процедуры лицензирования и получения информации об этом для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, позволяет сократить документооборот.
Ранее первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв, комментируя «Парламентской газете» правительственную инициативу, сказал, что кабмин этим законопроектом продолжает политику, направленную на сокращение бумажного документооборота и повышение прозрачности и доступности информации для потребителя.
«Такой подход всецело поддерживает бизнес-сообщество, — уточнил депутат. — Не секрет, что потребители или бизнес-структуры сталкиваются с тем, что в любом случае вынуждены сверяться с реестрами, получая бумажные копии тех или иных лицензий и правоустанавливающих документов».
В пояснительной записке к документу отмечается, что проект федерального закона предусматривает внедрение «реестровой модели» в сфере лицензирования, что предполагает отказ от предоставления лицензий в бумажном виде.
Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям планирует рассмотреть предлагаемые нововведения 10 января.
Законопроект также предлагает исключить взимание госпошлины за получение электронного документа в виде выписки из открытого и общедоступного реестра лицензий, где все заинтересованные лица могут найти нужную информацию.