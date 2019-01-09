Сайт посольства США в России перестал обновляться из-за «шатдауна»

Сайт американского посольства в России не будет функционировать в полном объеме в связи с приостановкой деятельности федерального правительства из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщается на сайте дипмиссии США в РФ.

"В связи с задержкой в принятии бюджета обновление данного сайта будет ограничено до возобновления работы госучреждений США в полном объеме", — говорится в сообщении.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны.