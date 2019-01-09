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Зюганов назвал Лукьянова крупнейшим государственным деятелем 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: ТАСС
Советский партийный и государственный деятель, российский политик Анатолий Лукьянов был яркой фигурой, великолепным специалистом, автором многих инициатив в поддержку простых людей, заявил заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
Последний председатель Верховного Совета СССР Лукьянов скончался 9 января в возрасте 88 лет.
"Прежде всего хочу выразить всем нам соболезнования: семье, близким, родным, друзьям. Анатолий Иванович был очень яркой фигурой, один из крупнейших государственных деятелей, талантливый учёный, великолепный специалист. Человек, который прошёл огромную жизненную школу", — сказал РИА Новости Зюганов.
Парламентарий отметил, что, работая в Госдуме, Лукьянов выступал со многими инициативами в поддержку простых людей, сохранении прав трудящихся.
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Политика , Геннадий Зюганов , Анатолий Лукьянов , Госдума , КПРФ , РИА Новости
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