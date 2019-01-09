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Слуцкий озвучил требования России для возвращения делегации в ПАСЕ 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Делегация России возобновит работу в ПАСЕ, если в регламент будут включены поправки, не позволяющие дискриминировать национальные делегации, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Мы, российская делегация, возобновим участие в работе ПАСЕ только и именно тогда, когда в регламент Парламентской ассамблеи Совета Европы будут включены параграфы, поправки о том, что любая страновая делегация, сформированная парламентом того или иного государства-члена Совета Европы, не может быть лишена решением ПАСЕ своих полномочий или их части», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
По его словам, такие полномочия должны быть неотъемлемой частью любой национальной делегации.
Депутат подчеркнул, что в случае, если ПАСЕ начнет лишать национальные делегации права голоса или других полномочий, то это введет искусственные «разделительные линии».
Депутатам Госдумы предложили поделиться на шесть полов
Если мы хотим сохранить Совет Европы, так как он был сформирован в конце 1940-х годов, мы не должны проводить каких-либо разделительных линий. Мы должны удалить из регламента ПАСЕ нормы, которые позволяют дискриминировать национальные делегации. Вот в этом суть нашей позиции», — пояснил Слуцкий.
Ранее в среду вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что в списке рекомендаций к российской делегации ПАСЕ выдвинуло ее разделение на шесть полов.
В 2018 году спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил выхода России из ПАСЕ. Генсек СЕ Торбьерн Ягланд предупреждал, что членство России в организации будет прекращено, если она не возобновит платежи в бюджет организации в 2019 году.
Россия прекратила платежи в знак протеста против лишения голоса в ПАСЕ.
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Политика , Видео , Петр Толстой , Вячеслав Володин , Комитет госдумы по международным делам , Совет Европы , Госдума , РИА Новости
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