Слуцкий озвучил требования России для возвращения делегации в ПАСЕ

«Мы, российская делегация, возобновим участие в работе ПАСЕ только и именно тогда, когда в регламент Парламентской ассамблеи Совета Европы будут включены параграфы, поправки о том, что любая страновая делегация, сформированная парламентом того или иного государства-члена Совета Европы, не может быть лишена решением ПАСЕ своих полномочий или их части», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

По его словам, такие полномочия должны быть неотъемлемой частью любой национальной делегации.

Депутат подчеркнул, что в случае, если ПАСЕ начнет лишать национальные делегации права голоса или других полномочий, то это введет искусственные «разделительные линии».

Если мы хотим сохранить Совет Европы, так как он был сформирован в конце 1940-х годов, мы не должны проводить каких-либо разделительных линий. Мы должны удалить из регламента ПАСЕ нормы, которые позволяют дискриминировать национальные делегации. Вот в этом суть нашей позиции», — пояснил Слуцкий.

Ранее в среду вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что в списке рекомендаций к российской делегации ПАСЕ выдвинуло ее разделение на шесть полов.

В 2018 году спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил выхода России из ПАСЕ. Генсек СЕ Торбьерн Ягланд предупреждал, что членство России в организации будет прекращено, если она не возобновит платежи в бюджет организации в 2019 году.

Россия прекратила платежи в знак протеста против лишения голоса в ПАСЕ.