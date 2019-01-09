Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему возвращение Крыма прошло без крови? 

Аргументы Недели + ещё 1 2 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Маленькие крымчане всегда были патриотами. Куда бы ни приезжали на экскурсию в другой город, они всегда с гордостью говорили: «Мы из Крыма. Мы — крымчане!». Всё, что касается военно-патриотического воспитания, Великой Отечественной войны и поисковых движений сейчас — в Крыму в особом почёте. По словам министра образования Республики Крым Натальи Гончаровой, «Сомневаюсь, что где-то еще в субъекте, где есть 540 школ, есть 280 музейных комнат или даже музеев, посвященных различным этапам той войны или афганскому движению, или чернобыльской трагедии — тем моментам нашей жизни, когда люди проявили героизм защищая других людей, отдавали жизнь за других. Это примеры, хорошие примеры. Для России хорошим примером стал наш крымский референдум 2014 года. Он объединил страну, заставил задуматься, что может народ, когда он действительно вместе. Когда нас почти 97 процентов — мы сила! Тогда любую проблему можно решить без крови. Это же реальный пример! Я уверена, что такая же сплоченность будет и у нашей молодежи, если понадобиться встать на защиту Родины», — говорит министр. Полностью интервью Натальи Гончаровой читайте в приложении «АН. Крым».
Аргументы Недели: последние новости
В РФ жестко ответили экс-главе ЦРУ по поводу «подарка» для НАТО Мэр Саратова пересел на общественный транспорт и опоздал на работу Пушков предсказал "заморозку" отношений России и Евросоюза в 2019 году
Комментарии
Политика , Наталья Гончарова , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заставил Запад содрогнуться133
Украина нашла новый способ пройти в Керченском проливе296
Умер Анатолий Лукьянов81
Умер Павел Катаев
Порошенко призвал Москву к ответу из-за С-4001079
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
01:53
Культ личности президента Туркмении показали на пальцах
В мире
00:38
Порошенко призвал Москву к ответу из-за С-400
Оружие Армия
02:10
Самый богатый человек в мире разводится
Общество
01:46
Умер Анатолий Лукьянов
Общество
05:37
Путин не смог попасть в Эрмитаж
Политика Общество
00:13
«В детский дом поедешь, тварь»: мать унизила сына
Происшествия
02:18
Изнасилованная дознавательница выступила с требованием
Происшествия
04:14
Опубликована последняя песня лидера Linkin Park
Шоу-бизнес
00:58
Курилы без США: американцы отказались от баз
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение