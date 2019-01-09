Шесть полов: ПАСЕ выдвинула условия России

ПАСЕ выдала России рекомендации по формированию состава делегации, в котором, в частности, указаны шесть полов для каждого из членов представительства. Касательно самого решения об участии РФ в работе ПАСЕ, то российские парламентарии примут его до 17 января. Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году после того, как Крым Севастополь вошли в состав России.

В письме-приглашении Парламентской ассамблеи Совета Европы в адрес российского парламента содержатся рекомендации по формированию состава делегации ПА, в том числе — учитывая гендерный принцип, при этом в документе указаны шесть полов для делегатов.

«Эти критерии связаны как с фракционным принципом, так и с менее известным принципом равноправия полов. Полов, по-моему, указано шесть», — сообщил заместитель председателя нижней палаты парламента Петр Толстой.

По его словам, даже если один член парламента, неважно, из какой он фракции, является представителем отдельного пола, он должен быть представлен в делегации.

«Эта сфера для нас не до конца изучена, мы будем всячески изучать передовой европейский опыт», — подытожил депутат.

«Все члены Совета из всех фракций сошлись во мнении: еще раз провести консультации и в течение недели заявить позицию парламента по поводу нашего дальнейшего участия в ПАСЕ», — отметил Толстой.

В уставе ПАСЕ декларируется равенство прав всех участников Совета Европы, добавил депутат.

«Именно из этого равенства исходим мы, депутаты Государственной думы РФ, и наши коллеги из Совета Федерации, считаем, что нынешняя ситуация недопустима и неприемлема», — подытожил он.

В октябре прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетовал на то, что в СЕ небольшая «группка стран» пытается подорвать общеевропейское, универсальное, правовое гуманитарное пространство, которое обеспечивает Совет Европы. При этом он подчеркнул, что членство в СЕ для России не является приоритетом.

«Я не думаю, что участие в Совете Европы для России важнее, чем участие России в Совете Европы для европейских стран. Это моя твердая позиция. Мы вступали в Совет Европы исходя из того, что он обеспечивает общеевропейское универсальное правовое и гуманитарное пространство», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что как только права российской делегации в ПАСЕ будут восстановлены, Россия выплатит свою часть взносов в бюджет СЕ.

Тремя днями ранее делегаты в ПАСЕ от Франции заявили, что Россию надо вернуть в организацию. Они уточнили, что их желание поддерживают власти Франции.

Такое же мнение выразил и руководитель делегации от Германии, депутат правящей партии «Христианско-демократический союз» Андреас Ник. Он отметил, что, несмотря на Крым и конфликт в Донбассе, РФ должна остаться в ПАСЕ и под юрисдикцией ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека).

Президент Франции Эмманюэль Макрон на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в мае 2018 года заявил, что хочет, чтобы Россия сохранила членство в Совете Европы.

«Я хотел бы, чтобы Россия оставалась в рамках Совета Европы. Россия является неотъемлемой частью Европы», — подчеркивал французский лидер.

Россия задолжала Совету Европы €33 млн, что составляет 10% бюджета организации. Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году после того, как Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов Федерации весной 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ, передает НСН.

Москва неоднократно заявляла, что референдум был проведен в полном соответствии международному праву, а вопрос территориальной принадлежности Крыма для России исторически закрыт. Однако Запад не признал воссоединение справедливым и расценивает присоединение Крыма как «аннексию».

В знак протеста против лишения голоса в ПАСЕ российская делегация покинула организацию. C тех пор как полномочия России в Совете Европы были урезаны, в работе Парламентской ассамблеи Россия не участвовала.

Стоит добавить, что Европейский суд по правам человека за последние 20 лет присудил России выплат на €1,95 млрд С 2002 года, когда было вынесено первое постановление, до 2007 года Москва заплатила €1,5 млн и 4,3 млн рублей, подсчитали правозащитники. В начале марта прошлого года СМИ со ссылкой на источники в профильных российских ведомствах сообщали, что власти РФ изучают возможности выхода из Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с ЕСПЧ.