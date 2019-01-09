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Умер Анатолий Лукьянов
Умер Анатолий Лукьянов

В Эрмитаже рассказали деликатном отказе Путина от посещения музея 

Говорит Москва + ещё 3 30 минут назад
Фото: ТАСС
Накануне президент в шутку пожаловался, что не смог посмотреть экспозицию, поскольку учреждение было закрыто в связи с выходным.
«7 января утром была получена информация, что президент Российской Федерации Путин собирается посетить Эрмитаж. Несмотря на то, что это выходной день для музея и общегосударственный выходной день, в течение 20 минут совместно с ФСО был организован вход в музей, маршрут и встреча, а также сопровождение сотрудником научного отдела. Однако, узнав, что это выходной день в Эрмитаже, президент отменил свой визит, чтобы не нарушать общепринятые правила», — сообщили в музее.
Традиционно по понедельникам в Эрмитаже выходной. В этот день музейный комплекс не работает для посетителей.
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Политика , Общество , Эрмитаж , Федеральная служба охраны
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