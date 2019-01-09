В Эрмитаже рассказали деликатном отказе Путина от посещения музея

Накануне президент в шутку пожаловался, что не смог посмотреть экспозицию, поскольку учреждение было закрыто в связи с выходным.

«7 января утром была получена информация, что президент Российской Федерации Путин собирается посетить Эрмитаж. Несмотря на то, что это выходной день для музея и общегосударственный выходной день, в течение 20 минут совместно с ФСО был организован вход в музей, маршрут и встреча, а также сопровождение сотрудником научного отдела. Однако, узнав, что это выходной день в Эрмитаже, президент отменил свой визит, чтобы не нарушать общепринятые правила», — сообщили в музее.

Традиционно по понедельникам в Эрмитаже выходной. В этот день музейный комплекс не работает для посетителей.