«Люди не пешки»: в Кремле рассказали про Уилана и Бутину

В Кремле не слышали о возможности обмена задержанного в России американца Пола Уилана на арестованную в США россиянку Марию Бутину. Там также опровергли заявления МИД Великобритании о том, что Москва якобы использует людей в качестве пешек в дипломатической игре.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не слышал заявлений о возможности обмена задержанного в России Пола Уилана на арестованную в США россиянку Марию Бутину. Таким образом он ответил на вопрос журналиста «Би-би-си» , который попросил Пескова прокомментировать некое заявление о подобном маневре.

«А это чье было заявление? Я не слышал таких заявлений, поэтому ничего не могу сказать — это первое. И второе — наверное, о причинах [ареста] тоже ничего не могу сказать. Были заявления наших специальных служб, где причина была, собственно, изложена. И было также заявление МИД. Пока к этому мне добавить нечего», — передает слова Пескова ФАН.

Он также прокомментировал заявление МИД Великобритании о том, что нельзя использовать людей в качестве пешек в дипломатической игре.

«Нет, в России никогда не используют людей в качестве пешки в дипломатической игре. В России ведут контрразведывательную деятельность в отношении тех, кто подозревается в шпионской деятельности, это — да, это на регулярной основе осуществляется.

А в России никто никогда людей в качестве пешек не использовал», — объяснил пресс-секретарь президента России.

Пола Уилана задержали 28 декабря в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении американца уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

По данным источника агентства «Росбалт» в российских спецслужбах, Уилана задержали с поличным во время получения им от гражданина России носителя со сведениями, представляющими государственную тайну.

В агентстве отметили, что это происходило в гостиничном номере московского отеля «Метрополь», в котором временно жил Уилан. На носителе, по информации агентства, был не подлежащий разглашению список лиц, в который, в том числе, входили сотрудники спецслужб. Через некоторое время после получения Уиланом флеш-карты в его номер вошли представители ФСБ. Они изъяли носитель, а самого американца задержали, передает «Росбалт»

В то же время семья арестованного абсолютно убеждена в его невиновности. Они также говорят, что опасаются за его безопасность. «Мы глубоко обеспокоены его безопасностью и благополучием. Его невиновность не вызывает сомнений, и мы верим, что его права будут соблюдаться», — приводят американские СМИ заявление семьи.

По словам брат-близнеца Уилана Дэвида, в день задержания, 28 декабря, Пол был в Москве на свадьбе своего товарища, морского пехотинца. При этом он отказался говорить, кто именно был виновником торжества, потому что не раскрывает информацию о его друзьях. Свадьба, по его словам, проходила в престижном отеле в центре Москвы.

Через некоторое время после задержания американца выяснилась любопытная подробность его биографии — у него есть паспорта четырех стран. Эту информацию также подтвердил Дэвид Уилан.

Что касается карьеры арестованного американца, по данным издания The Washington Post, в 1994 году он поступил на службу в армию и впоследствии стал старшим сержантом.

У него было две командировки в Ирак: в 2004 и 2006 году. В 2008-м его уволили в чине старшего сержанта после того, как он был признан виновным в нескольких обвинениях, связанных с воровством.

До недавнего времени Уилан, хорошо владеющий русским языком, работал в американской компании BorgWarner Incorporated с филиалами в 17 странах мира.

Мария Бутина, о которой также говорил Песков, была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года. Ей предъявили обвинение в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США , а также непосредственно в работе иностранным агентом.

Кроме того, ей вменили в вину то, что она якобы предлагала интим в обмен на услуги. В ходатайстве прокурора, учитывая которое судья принимал решение об аресте россиянки, в том числе, утверждалось, что «по меньшей мере один раз Бутина предлагала частному лицу… секс в обмен на должность в лоббистской организации». Обвинение также ставило под сомнение ее отношения с американским гражданским мужем и заявляло, что Бутина якобы «относилась к этой связи как просто к одному из аспектов своей деятельности».

В случае подтверждения этих обвинений россиянке может грозить до 15 лет лишения свободы.

В Москве считают, что обвинения в адрес гражданки России являются надуманными. Адвокат Бутиной заявил, она не делала ничего незаконного, а ее связи в Соединенных Штатах можно объяснить учебой в местном университете по специальности «международные отношения».

Сама Бутина изначально категорически отрицала свою вину, но 13 декабря прошлого года в суде она признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иноагентах в США.