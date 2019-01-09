Россия увидела в санкциях слабость США

По его словам, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США не доказало вины России . Поэтому ограничительные меры, связанные с «российским вмешательством», говорят о слабости политики Соединенных Штатов, считает Рябков.

В декабре стало известно о том, что с начала расследования российского вмешательства в выборы власти США потратили более 25 миллионов долларов.

Мюллер расследует дело с 2017 года. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли в 2016 году сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает все обвинения.