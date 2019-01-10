В Госдуме прокомментировали слова Климкина о членстве Украины в НАТО и ЕС

«Украина побила рекорды «стучания в двери» НАТО и ЕС одновременно. В конце концов в Европе этот стук и просящие голоса надоели, и они повесили на дверь табличку «Занято. Не беспокоить», — заявил Белик.

По его словам, НАТО не стремится радикально отказать Киеву, поэтому написало на своей двери «Временно закрыто», и именно поэтому Климкин расценил шансы на вступление в альянс как более высокие.

«Но, зная цену слов западных политиков, «временно закрыто» для таких стран, как Украина, равносильно «Вход воспрещен», — считает депутат.

«Официального членства Украине НАТО не предоставит, потому что альянсу это не нужно. Однако в проникновении на территорию страны альянс как раз заинтересован», — отметил эксперт.