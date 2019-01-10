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В Госдуме прокомментировали слова Климкина о членстве Украины в НАТО и ЕС 

RT на русском + ещё 4 20 минут назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / Hermes3g
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с газетой «Известия» прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Украине будет проще стать членом НАТО, чем членом ЕС.
«Украина побила рекорды «стучания в двери» НАТО и ЕС одновременно. В конце концов в Европе этот стук и просящие голоса надоели, и они повесили на дверь табличку «Занято. Не беспокоить», — заявил Белик.
По его словам, НАТО не стремится радикально отказать Киеву, поэтому написало на своей двери «Временно закрыто», и именно поэтому Климкин расценил шансы на вступление в альянс как более высокие.
«Но, зная цену слов западных политиков, «временно закрыто» для таких стран, как Украина, равносильно «Вход воспрещен», — считает депутат.
В свою очередь, старший научный сотрудник РИСИ Олег Неменский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» сказал, что шансы Украины на официальное вступление в НАТО и ЕС в обозримом будущем равны нулю.
«Официального членства Украине НАТО не предоставит, потому что альянсу это не нужно. Однако в проникновении на территорию страны альянс как раз заинтересован», — отметил эксперт.
Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал заявление Климкина.
RT на русском: последние новости
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Комментарии
Политика , Виктор Водолацкий , Дмитрий Белик , Павел Климкин , Олег Неменский , РИСИ , МИД , ЕС , Госдума , НАТО , газета "Известия" , ФБА "Экономика сегодня" , Севастополь
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