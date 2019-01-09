Толстой: Госдума в течение недели сформирует позицию по участию РФ в ПАСЕ

По его словам, Госдума получила письмо из секретариата ПАСЕ с предложением сформировать делегацию для участия в зимней сессии ассамблеи.

"Мы считаем, что нынешняя ситуация, которая сложилась вокруг российской делегации в Совете Европы, недопустима и неприемлема. Мы будем продолжать консультации, в течение недели дадим ответ на предложение наших коллег", — заявил Толстой журналистам.

Политик добавил, что в приглашении ПАСЕ обозначены также критерии формирования делегации, они связаны как с фракционным, так и с гендерным принципом.

"Наши коллеги из Парламентской ассамблеи Совета Европы направили нам приглашение, в котором указали на необходимость тщательнейшего подхода к составу делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Эти критерии связаны как с фракционным принципом, хорошо вам известным, так и с менее, может быть, известным принципом равноправия полов. Полов, по-моему, указано шесть", — сказал Толстой.

По его словам, в Госдуме будут изучать и обдумывать эту информацию.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.