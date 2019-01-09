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Толстой: Госдума в течение недели сформирует позицию по участию РФ в ПАСЕ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Государственная дума в течение недели сформирует позицию по участию России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
По его словам, Госдума получила письмо из секретариата ПАСЕ с предложением сформировать делегацию для участия в зимней сессии ассамблеи.
"Мы считаем, что нынешняя ситуация, которая сложилась вокруг российской делегации в Совете Европы, недопустима и неприемлема. Мы будем продолжать консультации, в течение недели дадим ответ на предложение наших коллег", — заявил Толстой журналистам.
Политик добавил, что в приглашении ПАСЕ обозначены также критерии формирования делегации, они связаны как с фракционным, так и с гендерным принципом.
"Наши коллеги из Парламентской ассамблеи Совета Европы направили нам приглашение, в котором указали на необходимость тщательнейшего подхода к составу делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Эти критерии связаны как с фракционным принципом, хорошо вам известным, так и с менее, может быть, известным принципом равноправия полов. Полов, по-моему, указано шесть", — сказал Толстой.
По его словам, в Госдуме будут изучать и обдумывать эту информацию.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.
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Комментарии1
Политика , Петр Толстой , Госдума , Совет Европы
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