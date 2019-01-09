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Правительство направило пострадавшим в Магнитогорске 147 миллионов рублей 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Из резервного фонда правительства дополнительно выделят 147 миллионов рублей на приобретение квартир для жителей обрушившегося дома в Магнитогорске, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Теперь нужна планомерная помощь тем, кто остался без крыши над головой. Это прежде всего жильцы двух подъездов, подъезда номер семь и номер восемь, это 101 семья, им будет оказана финансовая помощь для обеспечения жильем. Для этих целей из резервного фонда правительства направлено будет в область в общей сложности 147 миллионов рублей. Я подписал соответствующие документы", — сказал он во время сеанса видеосвязи с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.
По словам премьера, размер помощи каждой конкретной семье будет зависеть от площади утраченного жилья.
"Очевидно, что эти средства нужно распределить как можно быстрее", — сказал он.
Медведев напомнил, что на федеральном уровне этим вопросом занимается Минстрой и вице-премьер Виталий Мутко, которому поручено взять проблему под контроль.
Медведев уточнил у Дубровского, есть ли на рынке необходимое жилье, на что губернатор ответил утвердительно. Глава правительства также отметил, что к ситуациям нужно подходить индивидуально.
Все эти ситуации носят индивидуальный характер, полностью под шаблон не подгонишь. Это мы прекрасно понимаем — Медведев.
Тридцать первого декабря в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов извлекли тела 39 человек.
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Комментарии
Политика , Происшествия , Дмитрий Медведев , Борис Дубровский , Виталий Мутко , Минстрой , Магнитогорск
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