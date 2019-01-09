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Путин призвал вести научное сотрудничество со всеми желающими странами 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Россия должна сотрудничать в научной сфере со всеми желающими странами. Такое мнение высказал президент Российской Федерации Владимир Путин. По его мнению, в сфере международного научного сотрудничества у России нет ограничений. При этом глава государства отметил, что сотрудничество должно вестись на равноправной основе и равноценном обмене. Путин отметил, что РФ не должна быть только источником получения навыков и знаний.
Напомним, генерал в отставке Дэвид Петреус, ранее возглавлявший ЦРУ, назвал Владимира Путина «самым большим подарком НАТО со времен холодной войны». Как пишет РИА Новости, об этом он сообщил в ходе конференции Raisina Dialogue, проходящей в Индии.
Ранее член комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич в эфире НСН рассказал о «сюрпризах», которые есть у России.
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Политика , Франц Клинцевич , Дэвид Петреус , Владимир Путин , Совет Федерации , ЦРУ , НАТО , РИА Новости
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