Россия должна сотрудничать в научной сфере со всеми желающими странами. Такое мнение высказал президент Российской Федерации Владимир Путин. По его мнению, в сфере международного научного сотрудничества у России нет ограничений. При этом глава государства отметил, что сотрудничество должно вестись на равноправной основе и равноценном обмене. Путин отметил, что РФ не должна быть только источником получения навыков и знаний.
Напомним, генерал в отставке Дэвид Петреус, ранее возглавлявший ЦРУ, назвал Владимира Путина «самым большим подарком НАТО со времен холодной войны». Как пишет РИА Новости, об этом он сообщил в ходе конференции Raisina Dialogue, проходящей в Индии.
Ранее член комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич в эфире НСН рассказал о «сюрпризах», которые есть у России.