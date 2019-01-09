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Она может стать новой первой леди США 

Газета.Ru 54 минуты назад
Самый яркий из возможных претендентов на пост президента США 49-летний сенатор Кори Букер встречается с 39-летней голливудской звездой Росарио Доусон. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на собственные источники.
Знаменитую пару уже дважды видели вместе за последние две недели, но давать опровержение или подтверждение слухам они не торопятся.
Тем не менее, E!News подозревают, что Доусон уже дала подсказку в одном из своих сториз в инстаграме на прошлой неделе:
«Надеюсь, что в вашей жизни появится кто-то, кто сделает вас невероятно счастливым, не разочарует и позволит вам осознать, что все происходит не просто так».
Росарио Доусон на протяжении многих лет славится не только своим талантом и специфической для Голливуда внешностью, но и активной политической позицией. Она, как и большинство ее коллег, поддерживала Барака и Мишель Обаму, ну а во время предвыборной агитации в 2016-ом году предпочла не столь популярного Берни Сандерса Хиллари Клинтон.
Доусон даже была арестована во время протестного марша демократов в Вашингтоне в апреле 2016 года.
Мировая общественность обратила внимание на сенатора Кори Букера после слушаний по делу судьи Бретта Кавано в Сенате, обвиненного в сексуальных домогательствах доктором Кристин Блези Форд. Сенатор от Нью-Джерси был на стороне предполагаемой жертвы и на финальном голосовании, решившем судьбу Кавано в Верховном суде, проголосовал против.
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Комментарии1
Политика , Фото , Мишель Обама , Росарио Доусон , Хиллари Клинтон , Берни Сандерс , США
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