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Посла Японии пригласили в МИД России из-за заявлений Токио по Курилам 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки 9 января был приглашён в МИД России после заявлений Токио по мирному договору, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Как отмечается, дипломату заявили, что в Москве обратили внимание на высказывания японского руководства о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии». Кодзуки было указано, что они грубо искажают суть договорённостей лидеров двух стран.
«Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий её урегулирования», — говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули неизменность принципиальной позиции Москвы по данному вопросу.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что считает 2019 год кульминационным в переговорах по мирному договору.
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Комментарии1
Политика , Азия , В мире , Синдзо Абэ , МИД , Москва , Япония
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