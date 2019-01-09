Депутат назвал слова экс-главы ЦРУ о Путине провокацией

Он подчеркнул, что Россия не будет "бессловесно созерцать кувыркания вокруг своих границ".

Ранее бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина "самым большим подарком" для НАТО. Об этом он заявил на конференции Raisina Dialogue, организованной в Индии аналитическим центром Observer Research Foundation при поддержке индийского правительства. По словам Петреуса, приход Путина к власти дал альянсу "новый повод к существованию".

"Кроме как безответственным его назвать нельзя. Путин, как президент страны, вынужден отвечать на те действия, которые с подачи американцев предпринимают члены альянса. Это конкретно сказано было в прошлом году на итоговой коллегии министерства обороны. В разы увеличилось количество учений, увеличился масштаб участников этих учений, особенно в Норвегии… Они хотят, чтобы мы так же бессловесно созерцали на их кувыркания вокруг наших границ? Не будем мы этого делать", — сказал Шаманов РИА Новости.

"Путин им ясно показал, что Россия не собирается их уговаривать. У России есть средства, которые по крайней мере должны были заставить задуматься, что просто так с кондачка с Россией сегодня разговаривать нельзя. Поэтому главный шпион Америки просто занимается такой словесной провокацией, за которой вообще ничего не стоит", — подчеркнул глава думского комитета.