Экс-советник гендиректора «Сибура» Кузнецов назначен вице-губернатором Курганской области

Бывший советник генерального директора компании "Сибур" Владислав Кузнецов назначен на пост вице-губернатора Курганской области. Об этом сообщается в среду на сайте правительства региона.

"Сегодня, 9 января, на должность вице-губернатора Курганской области назначен Владислав Кузнецов. До этого времени он занимал пост советника генерального директора компании "Сибур" в Москве", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кузнецов в разное время работал на руководящих постах в крупных компаниях в Москве, Башкортостане и Твери.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября назначил 47-летнего Вадима Шумкова, ранее занимавшего пост заместителя главы Тюменской области, временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области. После этого менее чем за два месяца свои посты покинули девять членов правительства, пять из которых возглавляли профильные департаменты.

Депутаты Курганской областной думы 8 ноября приняли изменения в отдельные областные законы, корректирующие структуру правительства региона. В его состав не вошли заместитель губернатора по внешнеэкономическим связям и руководитель аппарата правительства области. При этом в новом правительстве появилась должность заместителя губернатора Курганской области, а должность первого заместителя главы региона поменялась на вице-губернатора.

"Сибур" — вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ.