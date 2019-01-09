Жириновский призвал пользоваться не восточным, а славянским календарём

Перед любым новым годом многие пытаются узнать, какой символ у предстоящего года по восточному календарю. По мнению председателя ЛДПР Владимира Жириновского, нам нужно пользоваться не восточным, а славянским календарём, который испокон веков существовал в России , а теперь незаслуженно забыт.

«Нам навязывают различные символы и названия, которые не всегда благозвучны. Например, объявили, что 2019 год — это год Свиньи. А по славянскому календарю это год Парящего Орла, что звучит намного символичнее и ярче. Но об этом молчат», — отметил парламентарий.

Он указал, что орёл занимает главное место в российском гербе, «а значит 2019 год — год России».

«По славянскому календарю я родился в год Притаившегося Люта (Волка). Символично, что имя моего отца Вольф в переводе с немецкого — "волк», — сказал Владимир Жириновский.

Политик призвал беречь традиции и пользоваться знаниями, накопленными предками.

Славянский календарь даёт такую характеристику людям, родившимся в год Волка: «Люди большой силы и умения находить выход из самой сложной жизненной ситуации. Обладая щедростью, терпением и добротой характера, не дадут даже близким сесть себе на шею или ограничить свою свободу. Часто творческие натуры. Очень щедры на подарки и помощь, редко задумываются о том, что и сколько стоит, быстро и легко приходят на помощь. Отличительной чертой характера является их умение быстро концентрироваться и постоять за себя. В год Орла их ждёт успех в делах».