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На российско-украинской границе в Ростовской области выставили новый пограничный пост 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Пограничный наряд выставлен в Чертковском районе для своевременного обнаружения нарушителей госграницы и контрабандистов. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области.
"В районе хутора Гусев Чертковского района на постоянной основе выставлен пограничный наряд "Контрольный пост", — отметил официальный представитель силового ведомства.
Он отметил, что эта мера позволит своевременно выявить и пресечь попытки противоправной деятельности в пограничной зоне, связанной с контрабандным перемещением через границу товаров и грузов, а также с незаконным пересечением границы различными категориями граждан, особенно из числа криминальных структур, укрывающихся от уголовного преследования.
Он уточнил, что функционирование нового пограничного поста не создаст неудобств местным жителям. Пропуск жителей Чертковского района будет осуществляться свободно по документам, удостоверяющим личность в соответствии с требованиями правил пограничного режима в пограничной зоне.
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Комментарии
Политика , В мире , Ростовская Область
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