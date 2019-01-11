Министерство иностранных дел России подтвердило, что задержанному в РФ иностранцу Полу Уилану (имеет гражданства США, Ирландии, Канады и Великобритании) предъявлено обвинение в шпионаже.
"Он содержится в следственном изоляторе "Лефортово". Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса России, то есть в шпионаже. Напомню также, что Пол Уилан въехал в Россию по американскому паспорту", — сообщила во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее ФСБ сообщила, что 28 декабря 2018 года задержала в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана, возбуждено уголовное дело. По словам брата Уилана, задержанный является бывшим морским пехотинцем и ездил в Москву на свадьбу.