Россия отказалась менять американца Уилана на Бутину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержанного по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана не будут обменивать на россиян, арестованных за рубежом. Трансляцию брифинга Захаровой провел канал Russia Tuday.

По ее словам, названные СМИ варианты обмена — не более чем предположения и домыслы. Ранее СМИ писали, что Уилана могут обменять на арестованную в США россиянку Марию Бутину.

Захарова добавила, что американец находится в СИЗО «Лефортово» и ждет суда.

«На нынешнем этапе речи о каком-либо обмене Пола Уилана на кого-либо, находящегося в заключении за рубежом, не идет», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД отметила, что она вынуждена называть Уилана иностранцем, а не американцем, так как у него целых четыре паспорта — США, Великобритании, Ирландии и Канады.

В США 15 июля 2018 года задержали 29-летнюю россиянку Марию Бутину, приехавшую в Штаты по студенческой визе. Ее заподозрили в сговоре с целью работы «российским агентом» без уведомления американских властей.

ФСБ сообщила о задержании Уилана 31 декабря 2018-го. СМИ писали, что он был задержан при получении флешки с данными сотрудников одного из секретных ведомств. Брат Уилана утверждает, что мужчина является бывшим морским пехотинцем и ездил в Москву на свадьбу.