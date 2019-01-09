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Песков: В России не используют людей как пешек 

Российская Газета + ещё 16 6 часов назад
Фото: Российская Газета
«Я таких заявлений не слышал, поэтому ничего не могу сказать», — пояснил журналистам Песков. В ответ на вопрос о причинах задержания Уилана он напомнил, что были заявления спецслужб, где причина была изложена, и также были заявления МИД. «Больше мне добавить нечего», — заключил он.
Напомним, что ФСБ задержала Уилана 28 декабря 2018 года за шпионаж. Возбуждено уголовное дело. У задержанного есть гражданство Ирландии, Великобритании, США и Канады.
"В России никогда не используют людей в качестве пешек в дипломатической игре", — также подчеркнул Песков, комментируя соответствующее заявление британского МИД. «В России ведут контрразведывательную деятельность в отношении тех, кто подозревается в шпионской деятельности — это осуществляется на регулярной основе», — заметил он.
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Политика , ФСБ , МИД
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