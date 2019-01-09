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Песков не слышал заявлений о возможности обмена Уилана на Бутину 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не слышал заявлений о возможности обмена задержанного в РФ Пола Уилана на арестованную в США россиянку Марию Бутину, но заверил, что Россия не использует людей как пешек в дипломатической игре.
"Наверное, о причинах тоже ничего не могу сказать, были заявления наших специальных служб, где причина была изложена, и были также заявления министерства иностранных дел. Пока к этому мне больше добавить нечего", — заявил Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос о причинах и обстоятельствах задержания Пола Уилана в РФ.
На просьбу прокомментировать заявления, высказываемые в том числе адвокатами, о желании России обменять его на Бутину, представитель Кремля ответил: "Я таких заявлений не слышал, поэтому ничего не могу сказать".
"Нет, в России никогда не используют людей в качестве пешки в дипломатической игре. В России ведут контрразведывательную деятельность в отношении тех, кто подозревается в шпионской деятельности, это — да, это на регулярной основе осуществляется. А в России никто никогда людей в качестве пешек не использовал", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ в ответ на просьбу прокомментировать заявление МИД Великобритании о том, что нельзя использовать людей в качестве пешек в дипломатической игре.
Ранее ФСБ сообщила, что 28 декабря задержала в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана, возбуждено уголовное дело. По словам брата Уилана, задержанный является бывшим морским пехотинцем и ездил в Москву на свадьбу.
Обвинение в США предполагает, что Бутина пыталась налаживать в США связи с целью продвижения российско-американских отношений и с этой целью завязывала контакты с американскими гражданами. Изначально ей грозило до 15 лет тюрьмы. Сделка с судом означает, что ей грозит максимум 5 лет тюрьмы, причем в реальности срок может быть значительно меньше.
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Политика , Дмитрий Песков , ФСБ , МИД , США
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