Лавров проведет большую пресс-конференцию 16 января

Как сообщили в среду в МИД, в пресс-центр центрального здания приглашаются представители как российских, так и зарубежных СМИ. Начало запланировано на 11:00 мск.

Министр традиционно ответит на острые вопросы представителей СМИ, касающиеся отношений РФ с США, НАТО и с ЕС , урегулирования на Украине, ситуации в Сирии, в странах Ближневосточного региона и на Корейском полуострове. Как ожидается, будет затронута тематика современных вызовов и угроз, борьба с терроризмом и кибербезопасность.