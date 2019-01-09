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Лавров проведет большую пресс-конференцию 16 января 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет 16 января большую пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2018 году.
Как сообщили в среду в МИД, в пресс-центр центрального здания приглашаются представители как российских, так и зарубежных СМИ. Начало запланировано на 11:00 мск.
Министр традиционно ответит на острые вопросы представителей СМИ, касающиеся отношений РФ с США, НАТО и с ЕС, урегулирования на Украине, ситуации в Сирии, в странах Ближневосточного региона и на Корейском полуострове. Как ожидается, будет затронута тематика современных вызовов и угроз, борьба с терроризмом и кибербезопасность.
"Онлайн-трансляция будет осуществляться на сайте МИД России в разделе "Видео" на русском, английском, французском и испанском языках, на аккаунтах в социальных сетях Periscope, Facebook, "ВКонтакте", — обратили внимание в министерстве.
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Политика , Сергей Лавров , МИД , ЕС , НАТО
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