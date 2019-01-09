Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком для НАТО»

Как сообщает издание, Петреус заявил, что приход Путина к власти стал для Североатлантического альянса «новым поводом жить», а политика российского лидера помогла США «во многом остаться опорой» для ряда стран мира.

Петреус также отметил, что Соединенные Штаты делают для НАТО больше, чем остальные члены военно-политического блока — в первую очередь, в области финансирования. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа работает над развитием альянса: Петреус упомянул программу переброски американского военного контингента в Европу и обновленную структуру командования, которую в НАТО приняли в прошлом году.

В ноябре 2018 года стало известно, что ряд стран-членов НАТО увеличил свои военные расходы до двух процентов ВВП. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. В июле того же года Дональд Трамп потребовал от союзников по блоку удвоить расходы на оборону, подняв их до четырех процентов.