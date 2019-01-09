Володин открыл весеннюю сессию Госдумы

В законотворческом портфеле Госдумы сейчас находятся 1164 законопроекта, что почти в два раза меньше, чем в 2016 году, сказал спикер палаты Вячеслав Володин , открывая весеннюю сессию Госдумы.

«В законотворческом портфеле у нас 1164 законопроекта, что почти в два раза меньше, чем в 2016 году. Законопроекты распределились так: 563 находятся на стадии предварительного рассмотрения, 365 готовятся к рассмотрению в первом чтении, 234 — во втором чтении, два — на стадии рассмотрения в третьем чтении», — сказал Володин.

Спикер подчеркнул, что 2019 год станет особым для страны — это год начала реализации национальных проектов. «Важно, как мы приступим к этой работе, насколько эффективно будут будут решены задачи, поставленные президентом», — заявил председатель.

Он отметил, что решать эти задачи будет непросто, однако во многом от этой работы будет зависеть «будущее государства». Среди приоритетных задач Вячеслав Володин назвал снижение уровня бедности в два раза, повышение уровня жизни, улучшение жилищных условий, ускорение технологического процесса. «Эта большая работа должна позволить выйти на новый уровень», — сказал спикер, напомнив, что Россия должна войти в топ-5 мировых экономик.

Среди приоритетных законопроектов председатель выделил пакет законопроектов о цифровой экономике, о доступе родственников в реанимацию, о мониторинге пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей.