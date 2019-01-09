В. Жириновский призвал заменить показ старых комедий по ТВ на современные фильмы в новогодние каникулы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил ограничить показ старых фильмов по телевидению в новогодние праздники, заменив их на более современные и не приевшиеся гражданам картины. Об этом он сообщил журналистам. «Новогодние программы идут по всем каналам — хорошие комедии, но они уже опостылели. Молодежь не хочет это смотреть, часть старшего поколения тоже не хочет смотреть», — сказал В. Жириновский. По его словам, таким образом каналы отталкивают телезрителей. «Там одни и те же: мы знаем все эти фразы, знаем каждый сюжет, что за чем пойдет. Зачем нужен такой перебор? Что, нет людей, желающих создать новые фильмы? Пустите другие фильмы, у нас сотни тысяч вещей, которые можно показывать!» — подчеркнул лидер ЛДПР.