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В. Жириновский призвал заменить показ старых комедий по ТВ на современные фильмы в новогодние каникулы 

Агентство «Москва» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил ограничить показ старых фильмов по телевидению в новогодние праздники, заменив их на более современные и не приевшиеся гражданам картины. Об этом он сообщил журналистам.
«Новогодние программы идут по всем каналам — хорошие комедии, но они уже опостылели. Молодежь не хочет это смотреть, часть старшего поколения тоже не хочет смотреть», — сказал В. Жириновский.
По его словам, таким образом каналы отталкивают телезрителей.
«Там одни и те же: мы знаем все эти фразы, знаем каждый сюжет, что за чем пойдет. Зачем нужен такой перебор? Что, нет людей, желающих создать новые фильмы? Пустите другие фильмы, у нас сотни тысяч вещей, которые можно показывать!» — подчеркнул лидер ЛДПР.
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Политика , Владимир Жириновский , ЛДПР
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