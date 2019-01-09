В Госдуме предложили разрешить россиянам использовать дни новогодних каникул в любое время года

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Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов ( ЛДПР ) предложил разрешить россиянам использовать дни новогодних каникул в любое время года, а вместо этого выходить на работу уже с 1 января. Такую инициативу он озвучил Агентству городских новостей «Москва» «Надо было уменьшить количество выходных дней, сделать свободные выходные, когда человек мог бы свободно добавить определенное количество дней по своему усмотрению к отпуску, или взять их без каких либо потерь, в любой день», — заявил Б. Чернышов. Он отметил, что таким образом можно было бы избежать сложного периода адаптации к рабочему графику после продолжительного отдыха. «Нужно позволить людям свободно выбирать: уходить ли на новогодние каникулы или работать с 1 января и распоряжаться праздничными днями по своему усмотрению», — резюмировал Б. Чернышов.