Саратовских чиновников пересадят на общественный транспорт из-за снега

Глава Саратова Михаил Исаев поручил своим подчиненным со среды пересесть на общественный транспорт на фоне проблем с уборкой снега на дорогах города, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы городской администрации Татьяна Плющева.

По данным пресс-службы мэрии, с начала зимы в Саратове выпала трехмесячная норма осадков, на устранение последствий снегопада и приведение в нормативное состояние дорог и пешеходных зон потребуется две-три недели. Ранее сообщалось, что глава города Исаев в среду сам добирался на работу на общественном транспорте и немного опоздал на запланированный в мэрии брифинг.

"Глава города порекомендовал, мягко говоря, настоятельно, всем своим заместителям, главам районных администраций и руководителям структурных подразделений (мэрии) утром и вечером ездить на работу на общественном транспорте, чтобы в часы пик понять все социальное напряжение горожан, быть рядом с ними в этот момент", — сказала собеседница агентства.

Он отметила, что сам Исаев также намерен продолжить ездить на работу и возвращаться домой на общественном транспорте.