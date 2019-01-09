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Саратовских чиновников пересадят на общественный транспорт из-за снега 

РИА Новости + ещё 15 3 часа назад
Фото: Р-Спорт
Глава Саратова Михаил Исаев поручил своим подчиненным со среды пересесть на общественный транспорт на фоне проблем с уборкой снега на дорогах города, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы городской администрации Татьяна Плющева.
По данным пресс-службы мэрии, с начала зимы в Саратове выпала трехмесячная норма осадков, на устранение последствий снегопада и приведение в нормативное состояние дорог и пешеходных зон потребуется две-три недели. Ранее сообщалось, что глава города Исаев в среду сам добирался на работу на общественном транспорте и немного опоздал на запланированный в мэрии брифинг.
"Глава города порекомендовал, мягко говоря, настоятельно, всем своим заместителям, главам районных администраций и руководителям структурных подразделений (мэрии) утром и вечером ездить на работу на общественном транспорте, чтобы в часы пик понять все социальное напряжение горожан, быть рядом с ними в этот момент", — сказала собеседница агентства.
Он отметила, что сам Исаев также намерен продолжить ездить на работу и возвращаться домой на общественном транспорте.
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Политика , Погода , РИА Новости , Саратов
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