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В Госдуме задумались о легализации лоббизма 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Проект закона о легализации лоббизма может быть разработан и внесен в Госдуму в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного.
Как отмечается, данная мера поможет развитию борьбы с коррупцией.
"Все понимают, что продвижение интересов тех или иных групп, одним словом, лоббизм де-факто существует. Но де-юре единых правил на нашем правовом пространстве нет", — сказал Выборный.
Он подчеркнул, что существующие организации функционируют на рынке "как лебедь, рак и щука".
"Каждый продвигает как может и как себе это представляет. Так быть не должно", — заключил Выборный.
По его словам, лоббирование должны заниматься профессионалы с соответствующим образованием.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин призвал крупный бизнес участвовать в реализации нацпроектов.
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