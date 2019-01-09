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Дезинформацию могут приравнять к призывам к экстремизму 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Распространение ложных сведений, представляющих угрозу общественной безопасности, жизни и репутации граждан, могут приравнять по степени ответственности к призывам к экстремизму. Соответствующие изменения предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Авторы инициативы отмечают, что в условиях развития информационных технологий неконтролируемое распространение недостоверной информации под видом достоверных сообщений может иметь широкий спектр последствий. Среди них — вред репутации граждан и организаций, манипулирование общественным мнением, извлечение финансовой выгоды. Недостоверные сведения могут представлять реальную опасность жизни и здоровью граждан, приводить к массовым беспорядкам, создавать угрозу государственной, общественной или экологической безопасности. «Осознание негативных аспектов распространения ложной информации побуждает государственные институты многих стран к поиску механизмов её пресечения. В частности, Еврокомиссия разрабатывает общеевропейскую стратегию противостояния онлайн-дезинформации», — говорится в пояснительной записке к документу.
Законопроект, который Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рассмотрит на заседании 9 января, направлен на защиту прав личности и общества в информационной сфере при соблюдении права на свободу информации. Предлагается дополнить статью 153 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» новыми положениями, направленными на пресечение дезинформации. В том числе, документ касается ложных сведений, которые направлены на прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Публикацию таких данных в СМИ или Интернете предлагается признавать злоупотреблением свободой массовой информации. За указанные нарушения предлагается установить ту же ответственность, что и за призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности.
В соответствии со ст. 280 Уголовного Кодекса, публичные призывы к экстремизму наказываются штрафом от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого в период от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами. За это же преступление грозит лишение свободы до 4 лет. Эти же деяния, совершённые с использованием СМИ или Интернета, наказываются принудительными работами или тюремным заключением на срок до 5 лет.
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Комментарии10
Политика , Общество , Госдума , Еврокомиссия
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