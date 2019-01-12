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В Совфеде прокомментировали планы США отправить корабли в Арктику 

РИА Новости + ещё 22
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с РИА Новости прокомментировал инициативу США отправить в Арктику военные корабли, заявив, что безопасность севера России находится под контролем.
Ранее глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли для проверки их работы в высоких широтах, сообщает USNI News.
"Север России в плане обеспечения безопасности страны находится под нашим полным контролем. Причем нам заранее известно, какие опасности нам оттуда грозят, и все ответы не заставят себя ждать", — сказал политик.
При этом Клинцевич отметил, что речь идет "не только о зеркальных ответах". "Предлагаю, например, американцам подумать о смысле наших полетов в Венесуэлу", — сказал сенатор.
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Политика , Армия , Видео , Франц Клинцевич , Совет Федерации , РИА Новости , США
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