В Совфеде прокомментировали планы США отправить корабли в Арктику

Ранее глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли для проверки их работы в высоких широтах, сообщает USNI News.

"Север России в плане обеспечения безопасности страны находится под нашим полным контролем. Причем нам заранее известно, какие опасности нам оттуда грозят, и все ответы не заставят себя ждать", — сказал политик.

При этом Клинцевич отметил, что речь идет "не только о зеркальных ответах". "Предлагаю, например, американцам подумать о смысле наших полетов в Венесуэлу", — сказал сенатор.