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Москва ответила на планы США отправить военные корабли в Арктику 

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Фото: Reuters
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал планы Вашингтона летом отправить в Арктику военные корабли для проверки их работы в высоких широтах.
Он посоветовал США задуматься о смысле полёта российских военных самолётов в Венесуэлу, а также подчеркнул, что защита северных границ России является надёжной.
«Север России в плане обеспечения безопасности страны находится под нашим полным контролем», — отметил сенатор.
Он также добавил, что Москва заранее знает, какие опасности оттуда можно ожидать, поэтому все ответы не заставят себя ждать.
«Речь идёт не только о зеркальных ответах», — сказал Клинцевич РИА Новости.
В декабре два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжёлый военно-транспортный самолёт Ан-124 и дальнемагистральный самолёт Ил-62 совершили перелёт из России в международный аэропорт Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла.
Ранее News.ru писал о том, что США летом отправят в Арктику военные корабли для проверки их работы в высоких широтах. По словам главы ВМС США Ричарда Спенсера, Вашингтону стоит поискать там «исследования и спасательные операции», которыми Москва объясняет своё присутствие в Арктике. Позже Спенсер пояснил, что это был ироничный комментарий.
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Политика , Армия , Франц Клинцевич , Совет Федерации , РИА Новости , Венесуэла , США
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