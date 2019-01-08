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Путин успокоил расплакавшуюся девочку 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Санкт-Петербург специально вышел из автомобиля, чтобы сфотографироваться с девочкой, которая расплакалась, так как не успела сделать снимок с главой государства.
Об этом в своем Twitter сообщил журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Чего ты заплакала?» — приводит он слова президента, обращенные к девочке.
В ночь на Рождество Путин прибыл на богослужение в Спасо-Преображенский собор в Петербурге и передал храму икону «Господь Вседержитель».
Днем глава государства побывал на народных гуляниях в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга, где произвел выстрел из пушки Д-30, вморозил монетку на счастье в ледяную свинью и рассказал о своем артиллерийском прошлом.
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