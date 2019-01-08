Посол России отметил поддержку Китая в вопросе ДРСМД

Россия благодарна Китаю за поддержку позиции относительно ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил посол России в КНР Андрей Денисов

Как подчеркнул дипломат, Россия убеждена, что «развал ДРСМД способен тяжело ударить по международной безопасности и стратегической стабильности», передаёт Интерфакс

«В этой связи признательны Китаю за поддержку в работе над российским проектом резолюции ГА ООН по ДРСМД, хотя он и не был принят Генассамблеей, и осуждение Пекином планов США по выходу из Договора», — сказал Денисов.

Он отметил, что Россия понимает негативную реакцию китайских партнёров на «бестактные публичные заходы со стороны США относительно подключения КНР к гипотетическим новым договорённостям в области РСМД».

21 декабря Генассамблея ООН не приняла российскую резолюцию в поддержку сохранения действия ДРСМД.

Как заявлял заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский , Москва разочарована позицией ЕС в ГА ООН по резолюции.

Эксперт Владимир Прохватилов прокомментировал НСН планы США выйти из соглашения.