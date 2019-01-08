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Посол России отметил поддержку Китая в вопросе ДРСМД 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Россия благодарна Китаю за поддержку позиции относительно ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил посол России в КНР Андрей Денисов.
Как подчеркнул дипломат, Россия убеждена, что «развал ДРСМД способен тяжело ударить по международной безопасности и стратегической стабильности», передаёт Интерфакс.
«В этой связи признательны Китаю за поддержку в работе над российским проектом резолюции ГА ООН по ДРСМД, хотя он и не был принят Генассамблеей, и осуждение Пекином планов США по выходу из Договора», — сказал Денисов.
Он отметил, что Россия понимает негативную реакцию китайских партнёров на «бестактные публичные заходы со стороны США относительно подключения КНР к гипотетическим новым договорённостям в области РСМД».
21 декабря Генассамблея ООН не приняла российскую резолюцию в поддержку сохранения действия ДРСМД.
Как заявлял заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Москва разочарована позицией ЕС в ГА ООН по резолюции.
Эксперт Владимир Прохватилов прокомментировал НСН планы США выйти из соглашения.
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Комментарии
Политика , Армия , Андрей Денисов , Дмитрий Полянский , Генассамблея ООН , ЕС , ООН , Интерфакс , Китай
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