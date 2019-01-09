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Володин назвал фракцию-лидера по числу внесённых инициатив 

Парламентская газета + ещё 15 4 часа назад
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
В 2018 году фракцией-лидером по числу внесённых законодательных инициатив стала «Справедливая Россия», сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин 9 января, открывая весеннюю сессию палаты.
«Лидером по количеству внесённых законодательных инициатив на одного депутата стала фракция «Справедливая Россия». В 2018 году депутаты фракции внесли 73 законопроекта. Второе место по количеству законодательных инициатив на одного депутата фракции заняла фракция ЛДПР», — отметил он.
По количеству реализованных инициатив лучший результат у фракции «Единая Россия» — каждый второй законопроект, внесённый депутатами фракции в прошлом году, был принят.
Председатель также указал на важность продолжения практики первоочередного рассмотрения приоритетных инициатив фракций — она, по словам Вячеслава Володина, показала не только свою востребованность, но и стимулировала законотворческую деятельность.
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Политика , Вячеслав Володин , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , ЛДПР
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