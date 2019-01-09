Володин назвал фракцию-лидера по числу внесённых инициатив

«Лидером по количеству внесённых законодательных инициатив на одного депутата стала фракция «Справедливая Россия». В 2018 году депутаты фракции внесли 73 законопроекта. Второе место по количеству законодательных инициатив на одного депутата фракции заняла фракция ЛДПР», — отметил он.

По количеству реализованных инициатив лучший результат у фракции «Единая Россия» — каждый второй законопроект, внесённый депутатами фракции в прошлом году, был принят.

Председатель также указал на важность продолжения практики первоочередного рассмотрения приоритетных инициатив фракций — она, по словам Вячеслава Володина, показала не только свою востребованность, но и стимулировала законотворческую деятельность.