Путин рассказал о своем воинском звании

Президент России признался, что имеет звание лейтенанта артиллерии и был командиром взвода.

Президент России Владимир Путин признался, что служил в артиллерии. Глава государства рассказал об этом во время посещения Петропавловской крепости в ходе беседы с почетным строителем РФ Владимиром Бендетом.

Президент обсуждал со своим собеседником тему пушек крепости. В какой-то момент разговора выяснилось что Путин, как и Бендет, имеют отношение к артиллерии.

«Я получил звание лейтенанта, артиллерист. Командир взвода управления гаубичной артиллерии», — рассказал президент.

Глава государства прибыл в Петропавловскую крепость во время народных гуляний. В ходе прогулки Владимир Путин произвел выстрел из знаменитой крепостной пушки Д-30. Кроме того, он пообщался с жителями Петербурга и учениками Суворовского военного училища.