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Путин рассказал о своем воинском звании 

ТК «Звезда» + ещё 4 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Президент России признался, что имеет звание лейтенанта артиллерии и был командиром взвода.
Президент России Владимир Путин признался, что служил в артиллерии. Глава государства рассказал об этом во время посещения Петропавловской крепости в ходе беседы с почетным строителем РФ Владимиром Бендетом.
Президент обсуждал со своим собеседником тему пушек крепости. В какой-то момент разговора выяснилось что Путин, как и Бендет, имеют отношение к артиллерии.
«Я получил звание лейтенанта, артиллерист. Командир взвода управления гаубичной артиллерии», — рассказал президент.
Глава государства прибыл в Петропавловскую крепость во время народных гуляний. В ходе прогулки Владимир Путин произвел выстрел из знаменитой крепостной пушки Д-30. Кроме того, он пообщался с жителями Петербурга и учениками Суворовского военного училища.
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Политика , Владимир Путин
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