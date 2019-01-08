Счётным палатам регионов предоставили больше полномочий

Контрольно-счётные органы регионов смогут запрашивать в полиции информацию, связанную с их деятельностью. Соответствующий закон вступает в силу 8 января.

До сих пор эта норма действовала только на федеральном уровне. Счетная палата РФ получает от правоохранителей информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по делам, которые находятся в её ведении. Закон направлен на повышение эффективности работы региональных счётных палат и позволит как можно скорее выявлять финансово-экономические преступления.

По словам главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, ведомство в 2019 году намерено сделать упор на более качественное расходование бюджетных средств. В 2017 году палата выявила нарушений на 1 триллион 865 миллиардов рублей. 43% нарушений связано с бухгалтерской отчётностью, а 32% — с расходованием денег из бюджета.