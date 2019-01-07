Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова рассказала о визитах к задержанному за шпионаж Уилану 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Задержанного в России при проведении шпионской акции Пола Уилана посетили только представители США, представители других стран, гражданином которых он является, могут нанести визит с его согласия, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Посетили только представители США. Больше американская сторона по этому вопросу не обращалась… Остальные попросили дать разрешение посетить по Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года", — добавила Захарова, говоря о возможности посещения Уилана.
По ее словам, "если арестованный подтвердит, что хочет этих посещений, они будут организованы в сроки, удобные всем сторонам".
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом к задержанному в России Полу Уилану решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой он обладает.
Уилан помимо американского гражданства обладает британским подданством, ирландским гражданством. МИД РФ также получил запрос от посольства Канады на организацию доступа к задержанному за шпионаж Уилану.
Ранее ФСБ сообщила, что задержала в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана, возбуждено уголовное дело. По словам брата Уилана, задержанный является бывшим морским пехотинцем и ездил в Москву на свадьбу.
Последние новости
Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море Умерла бывшая участница "Битвы экстрасенсов" Названо самое "болезненное" положение томоса об автокефалии
Комментарии1
Политика , Сергей Рябков , Мария Захарова , ФСБ , МИД , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина решилась на новый шаг после керченского инцидента
Украинский томос вернут в Стамбул
Двухлетний мальчик выпил таблетку дедушки и умер
Стали известны подробности жизни Скрипалей в Британии117
Священник упал в обморок перед Порошенко в ожидании томоса
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
00:53
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение