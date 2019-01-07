Задержанного в России при проведении шпионской акции Пола Уилана посетили только представители США, представители других стран, гражданином которых он является, могут нанести визит с его согласия, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Посетили только представители США. Больше американская сторона по этому вопросу не обращалась… Остальные попросили дать разрешение посетить по Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года", — добавила Захарова, говоря о возможности посещения Уилана.
По ее словам, "если арестованный подтвердит, что хочет этих посещений, они будут организованы в сроки, удобные всем сторонам".
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом к задержанному в России Полу Уилану решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой он обладает.
Уилан помимо американского гражданства обладает британским подданством, ирландским гражданством. МИД РФ также получил запрос от посольства Канады на организацию доступа к задержанному за шпионаж Уилану.
Ранее ФСБ сообщила, что задержала в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана, возбуждено уголовное дело. По словам брата Уилана, задержанный является бывшим морским пехотинцем и ездил в Москву на свадьбу.