Захарова рассказала о визитах к задержанному за шпионаж Уилану

"Посетили только представители США. Больше американская сторона по этому вопросу не обращалась… Остальные попросили дать разрешение посетить по Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года", — добавила Захарова, говоря о возможности посещения Уилана.

По ее словам, "если арестованный подтвердит, что хочет этих посещений, они будут организованы в сроки, удобные всем сторонам".

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом к задержанному в России Полу Уилану решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой он обладает.

Уилан помимо американского гражданства обладает британским подданством, ирландским гражданством. МИД РФ также получил запрос от посольства Канады на организацию доступа к задержанному за шпионаж Уилану.