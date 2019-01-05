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В МИДе отреагировали на похищение пиратами россиян в Африке 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Министерство иностранных дел России отреагировало на похищение пиратами шести россиян у берегов Бенина.
В ведомстве сообщили, что находятся в контакте с правоохранительными органами.
"Посольства Российской Федерации в Нигерии и Бенине осуществляют оперативные контакты с местными правоохранительными органами, а также судовладельцами по установлению местонахождения заложников и их скорейшего освобождения", — говорится в сообщении.
В Гвинейском заливе около берегов государства Бенин вооруженные автоматическим и холодным оружием пираты похитили шестерых членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy, предположительно — россиян.
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Политика , МИД , МВД , Бенин
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