В МИДе отреагировали на похищение пиратами россиян в Африке

Министерство иностранных дел России отреагировало на похищение пиратами шести россиян у берегов Бенина В ведомстве сообщили, что находятся в контакте с правоохранительными органами "Посольства Российской Федерации в Нигерии и Бенине осуществляют оперативные контакты с местными правоохранительными органами, а также судовладельцами по установлению местонахождения заложников и их скорейшего освобождения", — говорится в сообщении. В Гвинейском заливе около берегов государства Бенин вооруженные автоматическим и холодным оружием пираты похитили шестерых членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy, предположительно — россиян.